Marco Alemanno, chi era il compagno "segreto" di Lucio Dalla (Di venerdì 12 agosto 2022) Marco Alemanno ha avuto un ruolo sicuramente fondamentale nella vita di Lucio Dalla. Attore, cantante e fotografo: nel corso della sua vita ha vissuto tante vite e coltivato tante passioni. Di certo, però, di lui si è parlato anche per la presunta storia d'amore con il grande Lucio Dalla. Eppure questa versione è stata smentita in più occasioni. Uno di questi è uno dei più grandi amici dell'artista bolognese, ovvero Ron Quando si parla della vita privata di Lucio Dalla tornano alla mente le dichiarazioni del cugino, Simone Baroncini, che ha sempre smentito la presunta omosessualità dell'artista e quindi la relazione con Marco Alemanno. Tuttavia nelle sue uscite mediatiche, Simone Baroncini non si è mai ...

