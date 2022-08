La refurtiva è nel campo rom, la polizia non interviene: cittadini derubati due volte, ora è la prassi (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago — Sembra essere il nuovo trend dell’estate capitolina del 2022: rom che svaligiano automobili in sosta impossessandosi di dispositivi dotati di rilevamento satellitare (MacBook, cellulari o orologi), i legittimi proprietari riescono a localizzare il maltolto all’interno del campo nomadi… ma la polizia non interviene per «questioni di ordine pubblico». In sunto, per timore di far scoppiare rivolte, le forze dell’ordine lasciano i ladri nell’impunità secondo il classico copione in voga negli insediamenti rom: fanno quello che gli pare, sempre. I rom rubano, la polizia non interviene: l’ennesima beffa contro i cittadini E’ il Messaggero a riportare l’ennesima beffa ai danni dei derubati. Il primo episodio, ripreso anche dal Primato, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago — Sembra essere il nuovo trend dell’estate capitolina del 2022: rom che svaligiano automobili in sosta impossessandosi di dispositivi dotati di rilevamento satellitare (MacBook, cellulari o orologi), i legittimi proprietari riescono a localizzare il maltolto all’interno delnomadi… ma lanonper «questioni di ordine pubblico». In sunto, per timore di far scoppiare ri, le forze dell’ordine lasciano i ladri nell’impunità secondo il classico copione in voga negli insediamenti rom: fanno quello che gli pare, sempre. I rom rubano, lanon: l’ennesima beffa contro iE’ il Messaggero a riportare l’ennesima beffa ai danni dei. Il primo episodio, ripreso anche dal Primato, ...

