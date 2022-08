Juric durissimo | “Ci mancano diversi giocatori!” | poi la risposta su Vagnati

(Di venerdì 12 agosto 2022) Ivan, nella conferenza stampa prima di affrontare il Monza fuori casa sabato 13 agosto alle 20:45, parla di varie tematiche come gli acquisti, cessioni, e. Questo il bilancio generale del mercato del tecnico del Torino: “Cigiocatori, è andato via Bremer che è il miglior difensore della Serie A e non è arrivato nessuno. È difficile mettere giocatori dentro e dire ‘vai, presentati’, i giocatori hanno bisogno di tempo per assimilare. Cigiocatori sia a centrocampo che dietro. Davanti sono arrivati Vlasic e Miranchuk, che hanno fatto bene ma possono fare meglio di quanto fatto negli ultimi anni. Ma abbiamo aumentato la concorrenza”. Poi le parole sul Ds, che, dopo l’acceso diverbio, ha cominciato a mettere sotto contratto i primi acquisti: “Sono contento della ...

Undiverbio ripreso di nascosto da un cellulare. 'Io ti difendo sempre! Devi avere rispetto!', le parole del dirigente. 'Non ce l'ho' la risposta diDuro scontro tra Ivane Davide Vagnati , rispettivamente allenatore e direttore sportivo del Torino. ScontroVignati E' statoed è quasi sfociato in un duello fisico, evitato da un membro dello staff . Queste le immagini. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è ... Torino, Juric torna a parlare: "Ritiro difficile senza giocatori". E su Vagnati... Il Torino ieri sera ha battuto in Coppa Italia il Palermo tre a zero passando il turno, nei sedicesimi affronterà il Cittadella grazie alle reti di Lukic, Radonijc e ...I rosanero perdono 3-0 al termine di una partita a senso unico soprattutto nel secondo tempo. Granata al piccolo trotto fanno fatica nel primo tempo ma quando accelerano non lasciano scampo ai sicilia ...