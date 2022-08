Guardia Nazionale Ambientale, la replica di D’Acunto: “Accuse vergognose” (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Non devo in alcun modo giustificare il mio comportamento, sempre improntato alla correttezza e legalità, ma non posso permettere a nessuno di propalare illazioni ingiuriose che saranno perseguite nelle sedi opportune”. Esordisce così, in una nota diffusa a mezzo stampa, Antonio D’Acunto, in risposta alla Guardia Nazionale Ambientale. “Mai mi sono appropriato di nulla – scrive – e tutto il mio fare è stato proteso all’adempimento del mio dovere per quel senso civico che mi appartiene. vergognose Accuse che celano inadempienze altrui che certamente verranno alla luce a tempo debito. Sono convinto che tanti conoscono la verità e sapranno fare buon governo della stessa conservando la fiducia in chi non li ha mai traditi a differenza di chi ha ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Non devo in alcun modo giustificare il mio comportamento, sempre improntato alla correttezza e legalità, ma non posso permettere a nessuno di propalare illazioni ingiuriose che saranno perseguite nelle sedi opportune”. Esordisce così, in una nota diffusa a mezzo stampa, Antonio, in risposta alla. “Mai mi sono appropriato di nulla – scrive – e tutto il mio fare è stato proteso all’adempimento del mio dovere per quel senso civico che mi appartiene.che celano inadempienze altrui che certamente verranno alla luce a tempo debito. Sono convinto che tanti conoscono la verità e sapranno fare buon governo della stessa conservando la fiducia in chi non li ha mai traditi a differenza di chi ha ...

