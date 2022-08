Gaza: sale a 49 bilancio uccisi in conflitto Jihad e Israele (Di venerdì 12 agosto 2022) E' salito a 49 il bilancio dei morti a Gaza durante il conflitto tra la Jihad islamica palestinese e Israele dello scorso fine settimana. Lo riferiscono i media palestinesi, secondo cui Anas Khaled ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) E' salito a 49 ildei morti adurante iltra laislamica palestinese edello scorso fine settimana. Lo riferiscono i media palestinesi, secondo cui Anas Khaled ...

MSF_ITALIA : ?? #Gaza Dopo gli attacchi aerei israeliani, i nostri team sul posto hanno donato prodotti farmaceutici per le sale… - fisco24_info : Gaza: sale a 49 bilancio uccisi in conflitto Jihad e Israele: Un palestinese di 22 anni è morto per le ferite ripor… - iconanews : Gaza: sale a 49 bilancio uccisi in conflitto Jihad e Israele - flc_crea : Layan al-Shaer (10 anni) è morta al Mukassed Hospital di Gerusalemme. Sale a 17 il numero dei bambini uccisi durant… - Infopal_News : Bimba di 10 anni muore per le ferite dell’offensiva israeliana su Gaza: il bilancio delle vittime sale a 48… -