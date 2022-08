Fvg, primi 2 casi Usutu donatori sangue asintomatici (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos Salute) - I primi due casi asintomatici di Usutu virus in Italia, segnalati in Friuli Venezia Giulia, sono due donatori di sangue asintomatici rilevati dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc)... Leggi su today (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos Salute) - Iduedivirus in Italia, segnalati in Friuli Venezia Giulia, sono duedirilevati dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc)...

infoitsalute : C'è un nuovo virus in Fvg, scoperti i primi due casi di Usutu - infoitsalute : I primi due casi di Usutu in Italia individuati in Fvg - infoitsalute : Virus Usutu in Fvg: a Lignano e Tricesimo i primi due casi di infezione - infoitsalute : West Nile e Usutu virus: primi casi in Fvg - infoitsalute : Fvg, primi 2 casi Usutu donatori sangue asintomatici -