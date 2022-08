**Elezioni: Letta, 'precisazione Berlusconi conferma Mattarella se ne deve andare'** (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ag (Adnkronos) - "La precisazione di Berlusconi mi sembra che sia assolutamente una conferma di quello che ha detto. Ha chiaramente detto 'Mattarella te ne devi andare'. Il messaggio e' chiaro". Lo ha detto Enrico Letta al sito della Stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ag (Adnkronos) - "Ladimi sembra che sia assolutamente unadi quello che ha detto. Ha chiaramente detto 'te ne devi'. Il messaggio e' chiaro". Lo ha detto Enricoal sito della Stampa.

CarloCalenda : In questo caso il bello della politica è la prevedibilità. Il ?@pdnetwork? si alleerà con i 5S un minuto dopo le el… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Berlusconi: 'Spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà', e se si farà 'Matta… - fattoquotidiano : Elezioni, Renzi prende in giro Letta: “Se va alla Nato tempo sei mesi e i russi arrivano in Portogallo” - SLN_Magazine : Elezioni 2022, scontro tra Letta e Meloni. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - tralepagine : RT @DelpapaMax: Letta: 'Faremo campagna elettorale solo su mezzi elettrici'. Cioè il massimo dello snobismo cretino. Letta ormai è come Bid… -