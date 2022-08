Caso Palomino, le controanalisi confermano la positività al Clostebol (Di venerdì 12 agosto 2022) Bergamo. Le controanalisi richieste da José Luis Palomino ed effettuate nella giornata di giovedì hanno confermato la positività al Clostebol che era emersa lo scorso 26 luglio. Lo ha affermato Nado Italia, l’agenzia antidoping italiana, in un comunicato ufficiale diffuso nel primo pomeriggio di venerdì. “Le operazioni di analisi del campione B prelevato in data 5.7.2022 a Ciserano all’atleta Josè Luis Palomino ed effettuate in data 11.8.2022 presso il Laboratorio Antidoping di Roma hanno confermato il risultato ottenuto nelle prime analisi”. Il difensore argentino dovrà dunque andare incontro ad un periodo di stop che verrà stabilito nelle prossime settimane. Può andare fino ai 2 anni, ma se dovesse essere accertata la volontarietà può arrivare fino a 4. Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 agosto 2022) Bergamo. Lerichieste da José Luised effettuate nella giornata di giovedì hanno confermato laalche era emersa lo scorso 26 luglio. Lo ha affermato Nado Italia, l’agenzia antidoping italiana, in un comunicato ufficiale diffuso nel primo pomeriggio di venerdì. “Le operazioni di analisi del campione B prelevato in data 5.7.2022 a Ciserano all’atleta Josè Luised effettuate in data 11.8.2022 presso il Laboratorio Antidoping di Roma hanno confermato il risultato ottenuto nelle prime analisi”. Il difensore argentino dovrà dunque andare incontro ad un periodo di stop che verrà stabilito nelle prossime settimane. Può andare fino ai 2 anni, ma se dovesse essere accertata la volontarietà può arrivare fino a 4.

