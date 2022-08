Caleta-Car verso la Serie A?

alemartire78 : @AMIN1908_ Cosa ne pensi di Caleta Car, va in scadenza nel 2023, penso che si potrebbero accontentare di 7/8 milioni. - jnogrelait : @Juleslbsa Ce sera le cas si il vend Caleta Car - PipaTriple : RT @codyiste_: Ciao cari tifosi dell'Inter, sono felice di essere un nuovo tifoso nel vostro bellissimo club. Duje Caleta Car è il miglior… - Ayoubjbr76 : RT @codyiste_: Ciao cari tifosi dell'Inter, sono felice di essere un nuovo tifoso nel vostro bellissimo club. Duje Caleta Car è il miglior… - diezberetta : RT @codyiste_: Ciao cari tifosi dell'Inter, sono felice di essere un nuovo tifoso nel vostro bellissimo club. Duje Caleta Car è il miglior… -

I nomi in questo senso si sprecano: da, croato 25enne, in uscita dal Marsiglia, a Omeragic , svizzero 20enne dello Zurigo, passando per Todibo , francese 22enne del Nizza. Per entrambi ...Come magari l'Olympique Marsiglia per il nazionale croato, 25 anni, pure lui in scadenza nel 2023 e valutato 10 milioni. E' un nome da tenere monitorato così come un altro giocatore in ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Il giocatore piace - ma non viene considerato un sostituto di Skriniar -, però il Borussia attualmente chiede ancora 15-20 milioni. Il giocatore preferito per completare il reparto arretrato è il nazi ...