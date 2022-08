(Di venerdì 12 agosto 2022) A giugno e luglio reinvestimenti netti di titoli italiani per 9,7 miliardi, ma più importante è lo stock accumulato da Francoforte: 289 miliardi, 31 in più rispetto alla ripartizione prevista

TorinoNews24 : Enasarco - Riunione CdA: al via un primo investimento di 500.000 milioni in BTP... -

Il Sole 24 ORE

Spread in calo e politica inpiano con l'accordo Renzi - Calenda Se la finanza sonnecchia ... Lo spread tra10 anni e Bund di pari durata scende a 204 punti base ( - 3,2%), ma i tassi salgono: ...Il Gruppo BCC Iccrea ha chiuso ilsemestre 2022 con un utile netto consolidato di 683,3 ... Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento dele quello del Bund tedesco), scendendo a +204 ... BTp, il primo muro della Bce contro la fiammata dello spread Il segnale di decelerazione dei prezzi potrebbe scongiurare una stretta monetaria più severa. Ancora in crescita le quotazioni del gas ...Nella seduta di mercoledì il Btp future (scadenza settembre 2022) ha compiuto un veloce balzo in avanti ed è risalito in area 129-129,04. La situazione tecnica ...