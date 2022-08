Al Viminale corsa per depositare i simboli: Liberali primi al traguardo (Di venerdì 12 agosto 2022) Mastella in fila dall’alba, Italia viva e Azione si piazzano settimi mentre la Lega con Calderoli nona: chi arriva primo ha il logo più in alto e in evidenza sulla scheda elettorale. Domenica sera stop alla consegna e verdetti sull’ammissibilità Leggi su corriere (Di venerdì 12 agosto 2022) Mastella in fila dall’alba, Italia viva e Azione si piazzano settimi mentre la Lega con Calderoli nona: chi arriva primo ha il logo più in alto e in evidenza sulla scheda elettorale. Domenica sera stop alla consegna e verdetti sull’ammissibilità

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Scatta alle 8 di stamani la 'fila' al Viminale per poter depositare i simboli dei partiti e dei mov… - news_mondo_h24 : Corsa al Viminale per depositare i simboli - infoitinterno : Al Viminale corsa per depositare i simboli: Liberali primi al traguardo - Corriere : Al Viminale corsa per depositare i simboli: primi i Liberali - TuttoQuaNews : RT @ItaliaOggi: Elezioni, è corsa al deposito dei simboli al Viminale -