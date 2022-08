11 Posti a Tempo Indeterminato all’INRIM di Torino (Di venerdì 12 agosto 2022) L’INRIM di Torino (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica) ha indetto un Concorso Pubblico per l’Assunzione di 11 diversi profili professionali di III livello, con contratto a Tempo Indeterminato. Bando di Concorso Si avvisa che il direttore generale dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRiM) ha indetto i seguenti concorsi: con decreto n. 186/2022: concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, con contratto di lavoro a Tempo Indeterminato, di una unita' di personale di III livello professionale, profilo professionale ricercatore (bando n. 1/2022/TI/Ricercatore); con decreto n. 187/2022: concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, con contratto di lavoro a Tempo Indeterminato, di una unita' di ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 12 agosto 2022) L’INRIM di(Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica) ha indetto un Concorso Pubblico per l’Assunzione di 11 diversi profili professionali di III livello, con contratto a. Bando di Concorso Si avvisa che il direttore generale dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRiM) ha indetto i seguenti concorsi: con decreto n. 186/2022: concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, con contratto di lavoro a, di una unita' di personale di III livello professionale, profilo professionale ricercatore (bando n. 1/2022/TI/Ricercatore); con decreto n. 187/2022: concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, con contratto di lavoro a, di una unita' di ...

posizioniapert : Il Comune di Napoli ha indetto il più importante Concorso del 2022: sono 762 i Posti disponibili a tempo indetermin… - posizioniapert : Il Comune di Napoli ha pubblicato un Bando di Concorso per l'Assunzione a tempo indeterminato di 577 Profili Profes… - posizioniapert : Il Comune di Udine ha indetto un Concorso Pubblico per l'Assunzione a tempo indeterminato di 8 Istruttori Tecnici,… - posizioniapert : L'ASP di Ferrara ha indetto un Concorso Pubblico per l'Assunzione a tempo indeterminato di 4 Assistenti Sociali, ca… - Marco1999Busa : RT @GhiselliFabio1: Un tempo i candidati rappresentavano gli elettori della Regione di appartenenza, in cui vivevano o di origine. Non anda… -