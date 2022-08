West Nile, in Italia casi aumentati del 53% casi in 7 giorni. E i morti salgono a 11, (Di giovedì 11 agosto 2022) Sale l’allerta per le infezioni da virus West Nile in Italia. I casi sono infatti aumentati del 53% in sette giorni, toccando quota 144, ed anche il bilancio dei morti si fa piu’ pesante, con 11 decessi da giugno, di cui l’ultimo oggi. Una patologia, che si sta diffondendo soprattutto nel nord Italia, che il ministero della Salute monitora attentamente ma che, avvertono comunque gli infettivologi, raramente porta a conseguenze gravi. Secondo i dati della Sorveglianza su West Nile e Usutu virus, realizzata dall’Istituto Superiore di Sanita’, dall’inizio di giugno fino allo scorso 9 agosto sono stati segnalati 144 contagi, 50 in piu’ rispetto a 7 giorni fa con un aumento del 53%. Quattro ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 agosto 2022) Sale l’allerta per le infezioni da virusin. Isono infattidel 53% in sette, toccando quota 144, ed anche il bilancio deisi fa piu’ pesante, con 11 decessi da giugno, di cui l’ultimo oggi. Una patologia, che si sta diffondendo soprattutto nel nord, che il ministero della Salute monitora attentamente ma che, avvertono comunque gli infettivologi, raramente porta a conseguenze gravi. Secondo i dati della Sorveglianza sue Usutu virus, realizzata dall’Istituto Superiore di Sanita’, dall’inizio di giugno fino allo scorso 9 agosto sono stati segnalati 144 contagi, 50 in piu’ rispetto a 7fa con un aumento del 53%. Quattro ...

