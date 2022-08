Verratti pizzicato con una sigaretta | la sua reazione… VIDEO

(Di giovedì 11 agosto 2022) Marco, centrocampista del Psg e della Nazionale, è stato sorpreso da una fan con una. Ecco come ha reagito.

Corriere dello Sport

... con il supporto dei due centrocampistie Danilo Pereira a reggere quella libertà ... più voltedalle telecamere intento a lamentarsi per i mancati suggerimenti dei compagni. Solo CR7 ...... con il supporto dei due centrocampistie Danilo Pereira a reggere quella libertà ... più voltedalle telecamere intento a lamentarsi per i mancati suggerimenti dei compagni. Solo CR7 ... Neymar, Mbappé e Verratti: festa folle per la top model Cindy Bruna