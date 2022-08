Un primo sguardo ai prossimi top di gamma Xiaomi 12T e 12T Pro (Di giovedì 11 agosto 2022) Gli Xiaomi 12T e 12T Pro saranno dispositivi che piaceranno non poco e che probabilmente arriveranno sugli scaffali ad ottobre. Stando a quanto riportato da ‘mysmartprice.com’, il modello standard includerebbe uno schermo OLED da 6.67 pollici a 120Hz, con processore MediaTek Dimensity 8100, 8GB di RAM e 256GB di storage interno. La fotocamera posteriore dovrebbe essere tripla, con un sensore principale da 108MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP. Le colorazioni disponibili sarebbero Silver, Black e Blue, con prezzi tra i 600 ed i 620 euro. Lo Xiaomi 12T Pro, invece, presenterebbe uno schermo OLED da 6.67 pollici a 120Hz e verrebbe spinto dal processore Snapdragon 8 Gen 1 Plus, con 8GB di RAM e 256GB di storage interno. La fotocamera posteriore includerà un sensore principale Samsung ISOCELL HP1 da 200MP. La batteria avrà una ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 11 agosto 2022) Gli12T e 12T Pro saranno dispositivi che piaceranno non poco e che probabilmente arriveranno sugli scaffali ad ottobre. Stando a quanto riportato da ‘mysmartprice.com’, il modello standard includerebbe uno schermo OLED da 6.67 pollici a 120Hz, con processore MediaTek Dimensity 8100, 8GB di RAM e 256GB di storage interno. La fotocamera posteriore dovrebbe essere tripla, con un sensore principale da 108MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP. Le colorazioni disponibili sarebbero Silver, Black e Blue, con prezzi tra i 600 ed i 620 euro. Lo12T Pro, invece, presenterebbe uno schermo OLED da 6.67 pollici a 120Hz e verrebbe spinto dal processore Snapdragon 8 Gen 1 Plus, con 8GB di RAM e 256GB di storage interno. La fotocamera posteriore includerà un sensore principale Samsung ISOCELL HP1 da 200MP. La batteria avrà una ...

