Traffico Roma del 11-08-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 agosto 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara Buongiorno ben trovati all’ascolto ieri un incendio al Aurelio e la chiusura di via dell’ Aurelia Antica tra la via Aurelia il bivio per la Pisana deviazioni per ilIn entrambe le direzioni di marcia e possibili rallentamenti di apertura comunque prevista in giornata giorni fa un incendio a Cesano in via di Monte Sant’Andrea e la chiusura della strada da questa mattina però è di nuovo percorre nel frattempo in queste orescorre senza difficoltà di rilievo scorrevole Lungotevere la tangenziale il raccordo moderare Comunque la velocità per incidenti sul viale dello Scalo San Lorenzo 6 in via Ugo Ojetti periodo estivo con lavori sulla Cassia bis Veientana e sulla via Appia nei pressi del raccordo anulare lavori sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe e la ...