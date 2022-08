Traffico Roma del 11-08-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 agosto 2022) Luceverdeda Simone cercare una buona giornata e ben trovati all’ascolto ieri un incendio Aurelio e la chiusura di un tratto di via dell’ Aurelia Antica nello specifico è quello compreso tra la via Aurelia è il video per la Pisana deviazioni In entrambe le direzioni di marcia e possibili rallentamenti di apertura comunque prevista in giornata tra Gianicolense Marconi incidente in via di Pozzo Pantaleo nei pressi di via Majorana per i movimenti coinvolti non si escludono temporanee chiusure periodo estivo con lavori sulla Cassia bis Veientana e sulla via Appia nei pressi del raccordo anulare lavori anche sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe e tangenziale restringimenti di carreggiata e possibili rallentamenti ma i dettagli di queste di altre notizie li potete consultare nel sito.luceverde.it A più tardi un servizio a cura della e della ...