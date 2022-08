(Di giovedì 11 agosto 2022) "Laesiste per gli studenti. Il risultato è la loro preparazione. Glidi più, in ragione dei risultati. Aumentare la paga di tutti serve solo a far dellaunoficio". L'articolo .

orizzontescuola : Stipendi, Giacalone: “Gli insegnanti più bravi devono essere pagati di più. La scuola non è uno stipendificio” -

Tecnica della Scuola

...sottolinea Garuccio - sono legati all'imminente pensionamento della Dirigente Margherita. ...sufficiente a coprire tutte le spese di gestione e di erogazione dei servizi tra cui gli, ......sottolinea Garuccio - sono legati all'imminente pensionamento della Dirigente Margherita. ...sufficiente a coprire tutte le spese di gestione e di erogazione dei servizi tra cui gli, ... Stipendi docenti, Giacalone: “Aumentare la paga agli insegnanti più bravi, non a tutti. La scuola non è uno stipendificio” La questione del “docente esperto” e della possibilità di aumentare gli stipendi dei docenti per portarli in linea con la media europea sta scatenando un putiferio all’interno del mondo della scuola.