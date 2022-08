Scatta il countdown: -10 alla presentazione delle liste: il borsino candidature nel Sannio (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiScatta oggi il countdown: meno dieci all’apertura dei termini utili a presentare liste e candidati alle politiche del 25 settembre. Per depositare la documentazione partiti e movimenti avranno due giorni di tempo: domenica 21 agosto e lunedì 22, sempre dalle 8 alle 20. Unica la destinazione per tutta la Campania: la cancelleria della Corte di Appello di Napoli. E con i tempi che cominciano a stringere, appare lecito immaginare l’arrivo delle prime indicazioni ufficiali per l’inizio della prossima settimana. Così per il Partito Democratico che dovrebbe tenere l’attesa Direzione Nazionale tra il 14 e il 15 agosto. Raccolti i suggerimenti giunti dal territorio, la partita in casa Dem si sta giocando tutta a Roma. A sperare in buone notizie, in particolare, sono: l’uscente Umberto Del Basso De ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutioggi il: meno dieci all’apertura dei termini utili a presentaree candidati alle politiche del 25 settembre. Per depositare la documentazione partiti e movimenti avranno due giorni di tempo: domenica 21 agosto e lunedì 22, sempre dalle 8 alle 20. Unica la destinazione per tutta la Campania: la cancelleria della Corte di Appello di Napoli. E con i tempi che cominciano a stringere, appare lecito immaginare l’arrivoprime indicazioni ufficiali per l’inizio della prossima settimana. Così per il Partito Democratico che dovrebbe tenere l’attesa Direzione Nazionale tra il 14 e il 15 agosto. Raccolti i suggerimenti giunti dal territorio, la partita in casa Dem si sta giocando tutta a Roma. A sperare in buone notizie, in particolare, sono: l’uscente Umberto Del Basso De ...

