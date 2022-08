Maria De Filippi rifiutata: il due di picche da lui non se lo aspettava (Di giovedì 11 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maria De Filippi è stata rifiutata. Il noto attore ha rifilato un due di picche alla conduttrice e non farà parte del suo programma: ecco di chi si tratta e che cosa è successo. In molti fanno a gara per prendere parte, almeno una volta, in uno dei programmi condotto dalla “signora della tv”. Questo Leggi su youmovies (Di giovedì 11 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Deè stata. Il noto attore ha rifilato un due dialla conduttrice e non farà parte del suo programma: ecco di chi si tratta e che cosa è successo. In molti fanno a gara per prendere parte, almeno una volta, in uno dei programmi condotto dalla “signora della tv”. Questo

zazoomblog : Maria De Filippi: “Non so se avrò la forza di tenere la mano a Maurizio quando se ne andrà” - #Maria #Filippi:… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: In una lunga intervista Maria De Filippi confessa la paura di doversi separare da Maurizio Costanzo - ParliamoDiNews : Maria De Filippi parla della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi #MariaDeFilippi #11agosto - blogtivvu : Totti e Ilary, Maria De Filippi commenta la loro separazione - tvstellare : Maria De Filippi racconta cosa è successo durante una registrazione di Tú sí que vales: “Mi sono infuriata come mai… -