Luna piena dello Storione: quando guardare l’ultima Superluna del 2022 (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo l’eclissi totale della Luna piena dei Fiori a maggio, la SuperLuna delle Fragole il 14 giugno e la SuperLuna del Cervo il 13 luglio arriva un nuovo spettacolo Lunare, la terza e ultima SuperLuna del 2022, la SuperLuna dello Storione, visibile il 12 agosto. La SuperLuna si verifica quando la Luna, durante l’allineamento tra questa, il Sole e la Terra, appare più grande e più luminosa del solito. Proprio per questo motivo si chiama SuperLuna o, per meglio dire, Luna piena al Perigeo. La SuperLuna dello Storione si verificherà nella notte del 12 agosto, alle 3:36 del ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo l’eclissi totale delladei Fiori a maggio, la Superdelle Fragole il 14 giugno e la Superdel Cervo il 13 luglio arriva un nuovo spettacolore, la terza e ultima Superdel, la Super, visibile il 12 agosto. La Supersi verificala, durante l’allineamento tra questa, il Sole e la Terra, appare più grande e più luminosa del solito. Proprio per questo motivo si chiama Supero, per meglio dire,al Perigeo. La Supersi verificherà nella notte del 12 agosto, alle 3:36 del ...

