L' ultima superluna dell' anno sarà accompagnata dallo sciame delle Perseidi

AGI - Per la quarta e ultima volta nel 2022, venerdì 12 agosto alle 3:36 (ora italiana), la Luna ci regalerà un altro spettacolo, ovvero il fenomeno astronomico popolarmente noto come superluna. Per poterlo osservare nuovamente bisognerà aspettare il 1 agosto 2023. Questa notte, in quel preciso orario la Luna sarà nel punto più vicino alla sua orbita, apparirà più grande del 14-17%, più luminosa del 30% rispetto al solito e brillerà alla larghezza di un palmo in basso a destra di Saturno. Questo fenomeno astronomico sarà accompagnato dallo sciame meteorico delle Perseidi, il cui picco è previsto anche durante la notte. Conosciuto come "storione", questo pesce è stato tradizionalmente pescato da diverse tribù di nativi americani durante il periodo ...

