Lukaku: "Chiedo scusa per come me ne sono andato, devo parlare in campo" (Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-10 14:13:36 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Romelu Lukaku ha espresso il suo rammarico e ha voluto scusa in un'intervista per Dazn. Il belga assicura che all'Inter darà il massimo per vincere. Lukaku ha una spina nel fianco, ma è molto chiaro riguardo al lavoro che devi fare per portare la tua squadra al successo. In un anno tutti hanno dimenticato cosa sono capace di fare in campo, è una specie di rabbia che ho dentro di me. Tutti insieme speriamo di fare meglio dell'anno scorso e di portare qualcosa a casa", si è lamentato il calciatore. Al di là delle scuse, Lukaku è chiaro che deve esprimerlo con i fatti in campo: "Era destino giocare per l'Inter. Era ...

