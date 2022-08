Lei mie amiche sono sposate e hanno figli, io no. Sono una brutta persona? (Di giovedì 11 agosto 2022) Ho 38 anni, due lauree e diverse esperienze lavorative all’estero che mi hanno dato delle belle soddisfazioni. Due anni fa l’occasione di tornare in Italia, e la prendo al volo. Riallaccio i rapporti (mai chiusi, ma allenati dalla lontananza) con le mie tre amiche storiche degli anni dell’università, tutte e tre sposate. Due di queste diventate madri da poco, e la terza ci ha annunciato che lo sarà con l’anno nuovo. Ecco, tutto questo è stato uno schiaffo che mi ha ricordato che ho pensato solo al lavoro. Non ho un marito, un convivente, un fidanzato (giusto un trombamico in questo periodo, diciamo). Non ho mai pensato finora di fare un figlio e forse è anche troppo tardi. E poi, detto tra noi, mi annoio da morire quando vado a trovarle e non fanno altro che parlare di pannolini e pappette. ... Leggi su dilei (Di giovedì 11 agosto 2022) Ho 38 anni, due lauree e diverse esperienze lavorative all’estero che midato delle belle soddisfazioni. Due anni fa l’occasione di tornare in Italia, e la prendo al volo. Riallaccio i rapporti (mai chiusi, ma allenati dalla lontananza) con le mie trestoriche degli anni dell’università, tutte e tre. Due di queste diventate madri da poco, e la terza ci ha annunciato che lo sarà con l’anno nuovo. Ecco, tutto questo è stato uno schiaffo che mi ha ricordato che ho pensato solo al lavoro. Non ho un marito, un convivente, un fidanzato (giusto un trombamico in questo periodo, diciamo). Non ho mai pensato finora di fare uno e forse è anche troppo tardi. E poi, detto tra noi, mi annoio da morire quando vado a trovarle e non fanno altro che parlare di pannolini e pappette. ...

