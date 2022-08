Ismea, con via libera a navi ucraine in atto de-escalation prezzi grano tenero (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Lo sblocco delle navi ucraine nel porto di Odessa ha determinato qualche segnale distensivo sui mercati del frumento tenero, nonostante le previsioni di un raccolto mondiale meno abbondante rispetto alla produzione record della scorsa campagna. È quanto rileva Ismea nel suo report Tendenze appena pubblicato. Le prime quotazioni di luglio 2022, che corrisponde all'avvio della campagna 2022/23, rileva l'Istituto, mostrano una netta inversione di marcia, con i prezzi esteri e nazionali in flessione congiunturale, dopo la soglia record dei 400 euro/t raggiunta dalla granella a conclusione della scorsa annata. Mediamente a luglio 2022 il prezzo nazionale della granella è sceso del 6,5% su base mensile, attestandosi a 361,78 euro/t. Più nel dettaglio, il frumento ... Leggi su iltempo (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Lo sblocco dellenel porto di Odessa ha determinato qualche segnale distensivo sui mercati del frumento, nonostante le previsioni di un raccolto mondiale meno abbondante rispetto alla produzione record della scorsa campagna. È quanto rilevanel suo report Tendenze appena pubblicato. Le prime quotazioni di luglio 2022, che corrisponde all'avvio della campagna 2022/23, rileva l'Istituto, mostrano una netta inversione di marcia, con iesteri e nazionali in flessione congiunturale, dopo la soglia record dei 400 euro/t raggiunta dalla granella a conclusione della scorsa annata. Mediamente a luglio 2022 il prezzo nazionale della granella è sceso del 6,5% su base mensile, attestandosi a 361,78 euro/t. Più nel dettaglio, il frumento ...

