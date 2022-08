Inter, il mondo in una maglia: ecco la seconda divisa per la nuova stagione (Di giovedì 11 agosto 2022) "Il kit da trasferta per la stagione '22 - '23 esalta il carattere Internazionale che da sempre contraddistingue il Dna del club". Così l'Inter annuncia il lancio della seconda divisa per la stagione ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 11 agosto 2022) "Il kit da trasferta per la'22 - '23 esalta il caratterenazionale che da sempre contraddistingue il Dna del club". Così l'annuncia il lancio dellaper la...

Inter : L'Inter si unisce al cordoglio dell'@acmilan e di tutto il mondo del calcio italiano per la scomparsa di Villiam Vecchi. - Pietro199201992 : RT @fattoquotidiano: L’Inter presenta la seconda maglia: “È un messaggio, siamo fratelli e sorelle del mondo” – Le prime foto - 4LEX4ND4N0V1C : 'Xke habbiammo fato mallia con il mapoamonto?1' Perché, storicamente, l'Inter è l'unica società esistente che abbr… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Inter svela maglia da trasferta con disegno mondo Divisa bianca e azzurra con planisfero, logo Inter su Milano - sportli26181512 : Inter, il mondo in una maglia: ecco la seconda divisa per la nuova stagione: Inter, il mondo in una maglia: ecco la… -