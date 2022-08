(Di giovedì 11 agosto 2022) Le ore di cassa integrazione complessivamentenello scorsodisono state 40,1 milioni, il 19,4% in meno rispetto al precedentedi giugno (49,7 milioni) e il 79,7% in meno ...

fisco24_info : Inps: autorizzate 40,1 mln ore cig luglio, -19,4% in un mese: -79% su anno. Stabile cig ordinaria, straordinaria -3… -

Agenzia ANSA

...7 milioni) e il 79,7% in meno rispetto a luglio 2021, nel corso del quale erano state198 milioni di ore. Lo indica l'Osservatoriosulla cassa integrazione. Pressoché stabile la ...30 giugno o 22 agosto. Al di là di quando hai deciso di pagare le imposte e i contributi, se sei un'impresa hai sempre bisogno di una certa liquidità. Anziché impiegare tale liquidità ...... Inps: autorizzate 40,1 mln ore cig luglio, -19,4% in un mese - Ultima Ora Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di luglio sono state 40,1 milioni, il 19,4% in meno rispetto al precedente mese di giugno (49,7 milioni) e il 79,7% in meno ...Chi più chi meno, oggi siamo tutti connessi e digitali . Ma con la crescente diffusione delle nuove tecnologie, aumenta anche il numero dei ...