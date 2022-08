Ex vincitrice del Grande Fratello è scomparsa: fan in ansia (Di giovedì 11 agosto 2022) . Nella storia del reality di Canale 5 è ancora una delle più amate La storia del Grande Fratello, anche quando era in versione Nip, insegna che pochi dei concorrenti hanno poi fatto carriera nel mondo della tv o dello spettacolo. Così è stato anche per L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) . Nella storia del reality di Canale 5 è ancora una delle più amate La storia del, anche quando era in versione Nip, insegna che pochi dei concorrenti hanno poi fatto carriera nel mondo della tv o dello spettacolo. Così è stato anche per L'articolo proviene da Inews24.it.

Methamorphose30 : RT @saziato_: Lei la vera vincitrice del Gfvip5! - saziato_ : Lei la vera vincitrice del Gfvip5! - malatarili : RT @car_cimini: A proposito di entusiasmo. Estate 2007: all'Olimpico va in scena la festa degli 80 anni dell'#ASRoma, fresca vincitrice del… - montalcinonews : @elenatesti, inviata di @La7tv in #Ucraina, è la vincitrice del Premio Casato Prime Donne, riconoscimento firmato d… - car_cimini : A proposito di entusiasmo. Estate 2007: all'Olimpico va in scena la festa degli 80 anni dell'#ASRoma, fresca vincit… -