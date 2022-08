Ecco con chi era Ilary Blasi in montagna | lo svela mentre torna a casa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 11 agosto 2022)non ci lascia mai troppo a lungo senza sue notizie e dopo le foto a Cortina adessocon chi è andata insaluta Cortina, in auto fa la linguaccia, bellissima e per niente disperata, serena, evidentemente già pronta a voltare pagina nel migliore dei modi, ripartendo da se stessa. Totti intanto non dice una parola, non pubblica nulla. Sembra ormai chiaro che trae Francesco Totti è lei che può permettersi di dire e fare perché forse non ha nulla da rimproverarsi, niente di cui giustificarsi. Non entriamo nel merito dei motivi della separazione, faccenda sempre più complicata, scopriamo invece con chiha scelto di andare in vacanza in ...