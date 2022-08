“Cosa mi sta succedendo” Giulia e Alessia travolte dal treno | le parole choc del papà

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 agosto 2022) Parla ildi, le due ragazzee uccise dalnella stazione di Riccione domenica 31 luglio. Lo fa con amarezza, perché oltre al dolore per la perdita delle due amate figlie l’uomo deve affrontare anche delle accuse. In tanti, infatti, credono che sia lui il responsabile di quella tragedia per aver lasciato sole le due sorelle di 17 e 15 anni. In una lettera aperta a Repubblica Vittorio Pisano parla del suo stato d’animo. “Vivo la sofferenza confortato moralmente e spiritualmente dalle tante persone che quotidianamente hanno inondato me e la mia casa di un’umanità e dolcezza che va oltre misura e immaginazione. Vivo la sofferenza per l’immane tragedia che ha colpito la mia famiglia, e la consapevolezza del nuovo inizio che mi attende, nel fervido desiderio di provare ...