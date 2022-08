Centrodestra, nasce “Noi Moderati”, la lista unitaria dei centristi (Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Noi Moderati”. Questo il nome della nuova lista unitaria dei centristi del Centrodestra. Il simbolo è presentato in una conferenza stampa alla Camera alla quale hanno parteicpato Maurizio Lupi (Noi con l'Italia), Giovanni Toti (Italia al centro), Lorenzo Cesa (Udc) Luigi Brugnaro (Coraggio Italia). Nel simbolo un cerchio a sfondo blu con la scritta “Noi Moderati” e i simboli delle due alleanze che si erano formate nei giorni scorsi. – foto ufficio stampa Udc – (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Noi”. Questo il nome della nuovadeidel. Il simbolo è presentato in una conferenza stampa alla Camera alla quale hanno parteicpato Maurizio Lupi (Noi con l'Italia), Giovanni Toti (Italia al centro), Lorenzo Cesa (Udc) Luigi Brugnaro (Coraggio Italia). Nel simbolo un cerchio a sfondo blu con la scritta “Noi” e i simboli delle due alleanze che si erano formate nei giorni scorsi. – foto ufficio stampa Udc – (ITALPRESS).

