AEW: Presto le puntate di Dynamite e Rampage in diretta su Sky? (Di giovedì 11 agosto 2022) Interessante spunto ci arriva nella tarda serata di oggi. Lo YouTuber Luca "Miro" Scarani ha pubblicato questa sera un interessantissimo scambio di mail che ha avuto con l'assistenza di Fite.tv. Sembra -infatti- che agli abbonati di AEW Plus, l'abbonamento che permette di vedere gli show settimanali AEW in lingua originale, dovranno accontentarsi di assistere agli show con 14 giorni di ritardo. Una decisione clamorosa dato che al momento questo è l'unico abbonamento che permette ai fan di vedere gli show AEW in diretta. Il cambio di modalità di fruizione dell'abbonamento partirà il 24 di agosto, quindi rimarrebbero solo due episodi da poter vedere in diretta a chi è abbonato. Secondo quanto riferito dall'assistenza di Fite.tv, comunque, ci sarà Presto un'alternativa. Sembra -infatti- che sarà Sky Italia a ...

