WhatsApp, in arrivo nuove modifiche per la chat istantanea (Di mercoledì 10 agosto 2022) . Il motivo è legato ad una maggiore sicurezza in fatto di privacy Mark Zuckerberg, l'amministratore delegato di Meta, ha annunciato tramite i social che presto saranno introdotte delle novità per WhatsApp, la piattaforma di chat istantanea più usata al mondo. "Sono in arrivo nuove funzionalità per la privacy su WhatsApp", ha scritto Zuckerberg su Facebook, e aggiunge: "Continueremo a creare nuovi modi per proteggere i vostri messaggi e mantenerli privati e sicuri come nelle conversazioni faccia a faccia". Leggi anche: ANGELA CELENTANO, UNA PISTA IN SUDAMERICA RIACCENDE LA SPERANZA Zuckerberg ha poi elencato le novità, spiegando che saranno tre e che sono destinate a rafforzare la privacy degli utenti. Esse prevederanno: la possibilità di uscire dai gruppi senza avvisare i ...

