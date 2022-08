Super Rompicapo | Tutti risolvono in un minuto? Tu hai solo 10 secondi

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Questopossono risolverloin un, ma tu chi riusciresti in 10? 10, 9, 8, 7… inizia subito!(Youtube screnshot)Se ami igeometrici, questo fa al caso tuo. Ma attenzione a non farti tradire dalle figure colorate. Sei in vacanza e ti piacciono gli indovinelli? Vediamo se sei all’altezza di risolvere questo. Ie i test logica sono l’ultima moda degli italiani. Con l’arrivo dell’estate c’è un grande incremento di vendite di riviste di enigmistica e sudoku. gli appassionati si cimentano con cruciverba, rebus, indovinelli edii tipi. Su internet poi spopolano i giochi figurali ...

SuperEva

di Paolo Tomaselli Nuovi equilibri da trovare: per Inzaghi l'Inter è un: "Ma i carichi atletici diminuiranno e arriveremo a Lecce in condizione migliore" L'Inter ... attacco, mercato con ...Lep's World 3 - purtroppo non sono presenti avventure diMario giocabili anche offline. Poco ... per 3,99 euro un platform con un comparto grafico d'impatto e interessanti elementi. ... Rompicapo di logica: se riesci a risolverlo hai una mente aperta