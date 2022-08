Oroscopo Branko di oggi Mercoledì 10 Agosto 2022: Toro stanco (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’Oroscopo di Branko per oggi, Agosto 10 2022 Ariete Giornata positiva, dovete avere maggiore fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Toro Negli ultimi tempi siete stanchi e nervosi come non vi capitava da parecchio. Le cose inizieranno a migliorare da settembre. Gemelli State tranquilli, anche se potrebbero esserci litigi e discussioni, le cose procedono per il meglio e ci saranno ottime opportunità di successo. Cancro Vi aspettano giornate negative, nelle quali sarete stanchi e nervosi. C’è tanta rabbia, forse perché dovete prendere delle decisioni importanti. Leone Giornata ottima per ciò che concerne l’amore. Da qui a settembre potrà nascere qualcosa di molto bello e prezioso. Vergine Dovete affidarvi maggiormente al vostro intuito, che ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’diper10Ariete Giornata positiva, dovete avere maggiore fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità.Negli ultimi tempi siete stanchi e nervosi come non vi capitava da parecchio. Le cose inizieranno a migliorare da settembre. Gemelli State tranquilli, anche se potrebbero esserci litigi e discussioni, le cose procedono per il meglio e ci saranno ottime opportunità di successo. Cancro Vi aspettano giornate negative, nelle quali sarete stanchi e nervosi. C’è tanta rabbia, forse perché dovete prendere delle decisioni importanti. Leone Giornata ottima per ciò che concerne l’amore. Da qui a settembre potrà nascere qualcosa di molto bello e prezioso. Vergine Dovete affidarvi maggiormente al vostro intuito, che ...

