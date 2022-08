Nara-Icardi al capolinea | avvisaglie di separazione | spunta una terza persona

MaStep92__ : RT @MediasetTgcom24: Il gossip dall'Argentina: 'Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi con un calciatore sposato' #wandanara #mauroicardi http… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Il gossip dall'Argentina: 'Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi con un calciatore sposato' #wandanara #mauroicardi http… - Riicthekid : RT @MediasetTgcom24: Il gossip dall'Argentina: 'Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi con un calciatore sposato' #wandanara #mauroicardi http… - MediasetTgcom24 : Il gossip dall'Argentina: 'Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi con un calciatore sposato' #wandanara #mauroicardi - zazoomblog : Il vero motivo della separazione tra Wanda Nara e Maxi Lopez. E Icardi non c’entra - #motivo #della #separazione… -

"Carmen, sto per farlo...": l'audio rubato a Wanda, confinisce in disgraziaVacanze agitate perché si è parlato di addio: Wandaavrebbe confessato alla domestica di voler mollare. Wandain discoteca, uno sconosciuto le bacia il seno: raptus vietato ai minori ...Fate attenzione alle falsità che ha detto nei miei confronti, avvierò delle azioni giudiziarie in Italia dove è già in corso un procedimento al riguardo Negli ultimi giorni Wanda Nara è stata protagon ...Mauro Icardi e Wanda Nara negli ultimi giorni sono stati al centro delle voci di divorzio imminente. I due hanno però smentito tutto con un dolce ...