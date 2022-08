Monza-Torino: la designazione arbitrale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ecco la designazione arbitrale di Monza-Torino. Monza – Torino Sabato 13/08 h. 20.45 MARIANI LIBERTI – ROSSI C. IV: CAMPLON... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ecco ladiSabato 13/08 h. 20.45 MARIANI LIBERTI – ROSSI C. IV: CAMPLON...

cmdotcom : Top 5 news ore 12: da #Pinamonti a #Depay, il #Torino ufficializza un acquisto e il #Monza chiude per #PabloMarì - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Monza-Torino: probabili formazioni e in tv - PeriodicoDaily Sport #monzatorino #13agosto #seriea - marinabeccuti : Claudio Sala a Tuttosport: 'Monza-Torino la sfida del cuore. Tiferò per entrambe' - Torinogranatait : Claudio Sala a Tuttosport: 'Monza-Torino la sfida del cuore. Tiferò per entrambe' - sarettacm99 : Pronostico Serie A 2022/23 Juventus Milan Roma Inter Napoli Fiorentina Lazio Atalanta Torino Sassuolo Bologna Mon… -