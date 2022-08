(Di mercoledì 10 agosto 2022) Riccardo, noto radiocronista e tifoso della, ha analizzato il caso: ecco le sue dichiarazioni Riccardoè stato intervistato in esclusiva danews24. Le sue dichiarazioni. LE PAROLE – «Io sono tra quelli che lo difendono a spada tratta. Quanti giocatori comesiamo in grado di vedere in questo momento? Quanti calciatori sono in grado di fare il lavoro che fa? Si può discutere che giocatori come lui difficilmente si possono inserire nelmoderno, perchè hanno la logica della creatività, della fantasia e della libertà. Libertà a volte è anche non rispondere logiche tattiche del proprio allenatore e questo è un problema. È umorale? ...

SandroCristini : @CucchiRiccardo Ne sentivo parlare già quando ero bambino, adesso mi auguro che si faccia per davvero. Salve sig. C… - CalcioNews24 : L'analisi di #Cucchi su #LuisAlberto ?? - LazioNews_24 : RT @Lavinia_Labella: Sentir parlare @CucchiRiccardo è sempre un immenso piacere. Poterci scambiare quattro chiacchiere a #Leonessa, il mio… - PatriziaOrlan11 : RT @Lavinia_Labella: Sentir parlare @CucchiRiccardo è sempre un immenso piacere. Poterci scambiare quattro chiacchiere a #Leonessa, il mio… - Lavinia_Labella : Sentir parlare @CucchiRiccardo è sempre un immenso piacere. Poterci scambiare quattro chiacchiere a #Leonessa, il… -

Blogo Sport

Ilariae Aboubakar Soumahoro sono l'emblema 'di un'Italia che non si arrende, che si batte ... Così, in una lettera inviata a La Stampa, il presidente della Regioneed ex segretario del Pd, ...Antonio: ' Noo! Ma che dici Laè superiore, e se proprio non lo vince lalo vince la ... o probabilmente semplicemente perché come disse Riccardo, telecronista di certificata fede ... Lazio, Cucchi: «Luis Alberto l’ultimo numero 10 nella storia del calcio» Riccardo Cucchi ha risposto alle domande della nostra redazione, a margine del Festival della Letteratura a Leonessa Una cornice suggestiva per un ospite d’eccezione. A Leonessa (RI) – in occasione de ...L'attivista sindacale 'degli ultimi' Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi, sorella di Stefano che ha condotto la battaglia per la verità sulla sua morte, saranno candidati con Verdi-SI. Lo hanno annunc ...