Juve Paredes | Allegri lo preferisce a Frattesi | Cherubini al lavoro

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Lacontinua a lavorare per, perè lui il preferito rispetto adel Sassuolo.alLacontinua a lavorare per, perè lui il preferito rispetto adel Sassuolo.al, ma come convincere il PSG a cedere l’argentino? I bianconeri potrebbero fare leva sulla volontà del giocatore, con cui si è già trovato l’accordo, e aspettano la cessione di Rabiot al Manchester United per liberare un posto. L’intenzione è anche quella di abbassare le richieste di 25 milioni dei parigini. Lo riporta Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tutto Juve

Se dopo Kostic dovessero arrivare anche Memphis Depay (probabile) e Leandro Paredes (possibile), le ... però, nella scorsa stagione il tecnico ha lasciato un po' perplessi e quindi una Juve extralarge ... Serve un centrocampista, vedremo se Paredes sarà una soluzione. Kostic Bravo, ma non è un terzino da difesa a quattro. Per me la Juve attuale non è da prime posizioni". E la Roma di Mourinho "... Corsport - Paredes, la Juve farà leva sulla volontà del giocatore con il PSG Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha analizzato la situazione della Juventus e delle big di Serie A, parlando anche del calciomercato.