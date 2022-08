Elezioni | Conte | andremo da soli

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 10 agosto 2022)da. Il leader del Movimento 5 stelleha chiarito che non ci sarà intesa col Pd: ‘I vertici dem ne risponderanno al loro elettorato’. “Andrà così perché hanno deciso così sin dall’inizio in modo del tutto irrazionale i vertici del Pd. Credo che i vertici del Pd ne risponderanno anche al loro elettorato. Nel momento in cui abbiamo cercato di sollecitare il Governo in carica loro vanno con Fratoianni che ha votato 55 volte contro la fiducia al Governo Draghi”. Queste le parole del leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, Ospite di 24 Mattina Estate, su Radio 24. “Bonelli ha ritirato il simbolo di Ev perché la Muroni ha appoggiato il governo Draghi, quindi anche i Verdi erano contro il governo Draghi. Hanno preferito appoggiare chi come Di Maio e Tabacci in un momento ...