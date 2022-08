Donatella, 27enne suicida in cella. Il giudice: «Anch’io ho fallito, il carcere non è per le donne» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il magistrato di Sorveglianza Vincenzo Semeraro seguiva Donatella da 6 anni: «Ho pianto abbracciando il padre... Mi chiedo cosa avessi potuto fare di più per lei? Non ho capito che il malessere era divenuto profondo» Leggi su corriere (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il magistrato di Sorveglianza Vincenzo Semeraro seguivada 6 anni: «Ho pianto abbracciando il padre... Mi chiedo cosa avessi potuto fare di più per lei? Non ho capito che il malessere era divenuto profondo»

non_esset : ??????????Donatella, 27enne suicida in cella. Il giudice: «Anch’io ho fallito, il carcere non è per le donne» - PieraBelfanti : Una vicenda drammatica da brividi. - infoitinterno : Donatella, 27enne suicida in cella. Il giudice: «Anch’io ho fallito, il carcere non è per le donne» - bizcommunityit : Donatella, 27enne suicida in cella. Il giudice: «Anch’io ho fallito, il carcere non è per le donne» - News24_it : Donatella, 27enne suicida in cella. Il giudice: «Anch’io ho fallito, il carcere non è per le donne» - Corriere dell… -