DAZN, partnership con Google: bundle con voucher per un mese in omaggio (Di mercoledì 10 agosto 2022) DAZN Italia annuncia oggi un bundle con Google, volto a consolidare il legame tra intrattenimento sportivo e tecnologia: l’iniziativa ha l’obiettivo di rendere l’esperienza di visione dello sport in live streaming ancora più accessibile, semplice e smart insieme ai device dell’ecosistema relativo all’entertainment di Google. A partire dal 10 agosto 2022, l’offerta in bundle permetterà a Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 10 agosto 2022)Italia annuncia oggi uncon, volto a consolidare il legame tra intrattenimento sportivo e tecnologia: l’iniziativa ha l’obiettivo di rendere l’esperienza di visione dello sport in live streaming ancora più accessibile, semplice e smart insieme ai device dell’ecosistema relativo all’entertainment di. A partire dal 10 agosto 2022, l’offerta inpermetterà a Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Marketing #Notizie DAZN, partnership con Google: bundle con voucher per un mese in omaggio: DAZN Italia annuncia o… - Innovaption : DAZN 22/23: + Partnership strategiche + Contenuti + Innovazione + SerieA per tutti In bocca al lupo! #serieatim… - jrbasket2015 : @alex_sortino @Rodolfo34113504 Sono canali di Sky..non c’è nessuna partnership con Tim…e non servono a nulla visto… - infoitsport : Dazn, l'Ad. Azzi: 'Partnership con Sky importante per la nostra crescita' - infoitsport : DAZN annuncia la nuova partnership con Sky -