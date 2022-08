Cremonese: l'Ascoli supera il Perugia nella corsa a Gondo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sprint, forse decisivo, da parte dell'Ascoli nella corsa a Cedric Gondo. Con uno scatto improvviso il club marchigiano sembra aver superato la... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sprint, forse decisivo, da parte dell'a Cedric. Con uno scatto improvviso il club marchigiano sembra averto la...

TuttoAscoli : Calciomercato Ascoli: è fatta per Gondo, Saric alla Cremonese - serieB123 : SerieB L’Ascoli fa sul serio per il bomber: sfida a Palermo e Bari - DIRETTADCM : Nella giornata di domani #Gondo diventerà un nuovo giocatore dell’#Ascoli: arriva dalla #Cremonese in prestito con… - lore_coe : RT @CGrigiorosso: Il mercato della #Cremonese in uscita si sblocca solo a metà: #Valzania dice no alla #Reggina, #Gondo in prestito all'#As… - CGrigiorosso : Il mercato della #Cremonese in uscita si sblocca solo a metà: #Valzania dice no alla #Reggina, #Gondo in prestito a… -