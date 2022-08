Calenda contro Youtrend: «Sono i sondaggisti del Pd». La risposta di Pregliasco: «La campagna elettorale rende poco lucidi» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il leader di Azione Carlo Calenda è piuttosto arrabbiato con i sondaggisti. Tutta colpa di una rilevazione uscita dopo lo strappo con il Partito Democratico. Quella di Youtrend per Sky, che dà il centrodestra in vantaggio di 19 punti sul centrosinistra e – soprattutto – il Terzo Polo (non ancora nato) sotto il 5%. Per questo a Omnibus su La7 è andato all’attacco. «Il sondaggio che darebbe Iv-Azione al 4% non mi preoccupa. Il 4% ce lo dà il sondaggista del Pd e +Europa. L’ho visto in azione alle amministrative. In questo momento i sondaggisti seri non stanno rilevando perché la gente è al mare», ha detto Calenda. E ancora: «altri ci danno al 6%, al 15%, al 75%… Poi arriverà il 25 settembre e se gli italiani voteranno, voteranno. Sennò è un’altra storia». Sondaggi e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il leader di Azione Carloè piuttosto arrabbiato con i. Tutta colpa di una rilevazione uscita dopo lo strappo con il Partito Democratico. Quella diper Sky, che dà il centrodestra in vantaggio di 19 punti sul centrosinistra e – soprattutto – il Terzo Polo (non ancora nato) sotto il 5%. Per questo a Omnibus su La7 è andato all’attacco. «Il sondaggio che darebbe Iv-Azione al 4% non mi preoccupa. Il 4% ce lo dà il sondaggista del Pd e +Europa. L’ho visto in azione alle amministrative. In questo momento iseri non stanno rilevando perché la gente è al mare», ha detto. E ancora: «altri ci danno al 6%, al 15%, al 75%… Poi arriverà il 25 settembre e se gli italiani voteranno, voteranno. Sennò è un’altra storia». Sondaggi e ...

matteosalvinimi : E come ci va in spiaggia o in barca il signor Calenda (quello che ritiene che gli Italiani siano tutti ignoranti),… - GiovaQuez : In meno di 24 la conta dei tweet del PD contro Calenda e di Calenda contro il PD ha già superato il numero di volte… - marattin : Fare l’Agenda Draghi con chi ha votato 55 volte contro l’Agenda Draghi non fa parte delle categorie della politica,… - nuccia20 : RT @Guvizzini: Buongiorno amici. Oggi tutta la stampa nazionale contro @matteorenzi e calenda. Anche oggi ichiaro: Io il 25 sett voto #ITA… - COOPapERino21 : RT @PagellaPolitica: Renzi e Calenda ripetono che Fratoianni ha votato 55 volte contro la fiducia al governo Draghi. Questo numero è esager… -