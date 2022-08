Asl | arriva Sosto | nominato il suo staff

(Di mercoledì 10 agosto 2022) di Erika Noschese Si è insediato ieri mattina il nuovo direttore generale dell’Asl di Salerno, Gennarodal Presidente della Giunta della Regione Campania alla guida dell’Asl salernitana. Succede al dottor Mario Iervolino, che passa a dirigere l’Asl Napoli 2. Cinquantatré anni, laureato in Ingegneria Elettrotecnica, originario della Calabria,proviene dall’Asl Napoli 3 Sud, dove ha ricoperto il medesimo ruolo dal 2019 fino al suo arrivo a Salerno. In precedenza (dal 2016 al 2019) aveva diretto l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise. Tra i primi atti del nuovo direttore generale la nomina del direttore amministrativo dell’Asl e del direttore sanitario: in quest’ultimo caso, la scelta è ricaduta sul dottor Primo Sergianni con un incarico triennale mentre direttore amministrativo sarà il dottor Germano Perito. ...

