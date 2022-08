Ashton Kutcher e la malattia choc: “Non potevo vedere, sentire e camminare” (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Sono fortunato a essere vivo”. Parola dell’attore e modello Ashton Kutcher, 44 anni, che ha rivelato di aver avuto difficoltà alla vista, all’udito e nel deambulare a causa della vasculite. Le malattie, purtroppo, non fanno sconti a nessuno: al divo di Hollywood Bruce Willis è stata diagnosticata l’afasia, un disturbo del linguaggio causato da un danno cerebrale che colpisce in particolar modo la capacità di comunicare, mentre al regista danese Lars von Trier il Morbo di Parkinson. E ora la vasculite a Kutcher. L’attore e modello Ashton Kutcher, 44 anni (Instagram)L’attore di “Due uomini e mezzo” e “That 70’s Show” nonché marito di Mila Kunis, conosciuta proprio sul set di questo secondo show, durante una puntata di “Running Wild with Bear Grylls: The Challenge”, programma nel quale alle celebrità ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Sono fortunato a essere vivo”. Parola dell’attore e modello, 44 anni, che ha rivelato di aver avuto difficoltà alla vista, all’udito e nel deambulare a causa della vasculite. Le malattie, purtroppo, non fanno sconti a nessuno: al divo di Hollywood Bruce Willis è stata diagnosticata l’afasia, un disturbo del linguaggio causato da un danno cerebrale che colpisce in particolar modo la capacità di comunicare, mentre al regista danese Lars von Trier il Morbo di Parkinson. E ora la vasculite a. L’attore e modello, 44 anni (Instagram)L’attore di “Due uomini e mezzo” e “That 70’s Show” nonché marito di Mila Kunis, conosciuta proprio sul set di questo secondo show, durante una puntata di “Running Wild with Bear Grylls: The Challenge”, programma nel quale alle celebrità ...

LifeandStyleMex : ¡Nooooo, Ashton no! ?? - infoitsalute : Ashton Kutcher confessa: 'Sono fortunato a essere vivo' - infoitsalute : Ashton Kutcher e la malattia choc: 'Non potevo vedere, sentire e camminare' - PamCar86 : 'Navigare sopra i problemi invece di vivere sotto di loro' - Ashton Kutcher dopo la malattia - SanitaInf : Il dramma di #AshtonKutcher: «Per un anno non vedevo, sentivo e camminavo». Qual è la malattia che ha colpito l'att… -