Adriano, tunnel mentre è distratto: lui non ci sta e reagisce così / Video (Di mercoledì 10 agosto 2022) Uno dei tanti talenti brasiliani un po' sprecati, Adriano, si è reso protagonista di un siparietto divertente con Victor Mendes: mentre l'Imperatore era impegnato, ha subito tunnel, ma... Eccolo la Video news. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 10 agosto 2022) Uno dei tanti talenti brasiliani un po' sprecati,, si è reso protagonista di un siparietto divertente con Victor Mendes:l'Imperatore era impegnato, ha subito, ma... Eccolo lanews.

PianetaMilan : #Adriano, tunnel mentre è distratto: lui non ci sta e reagisce così / #Video #ACMilan #Milan #SempreMilan - CorSport : Mai fare un tunnel ad #Adriano, guardate la reazione! - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO, tunnel ad Adriano: l’ex Inter non ci sta, guarda la reazione - Mediagol : VIDEO, tunnel ad Adriano: l’ex Inter non ci sta, guarda la reazione - Goalist_it : #Adriano placca l’influencer dopo il tunnel subito -