Torino, è fatta per Vlasic: il serbo arriverà in prestito con diritto dal West Ham (Di martedì 9 agosto 2022) Il Torino è pronto a chiudere un importante colpo di mercato. E' in dirittura d'arrivo la trattativa con il West Ham per Nikola Vlasic, che arriverà con la formula del diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Stando a quanto riportato da Sky Sport il trequartista croato percepirà uno stipendio di 2.5 milioni di euro netti. L'ex Cska Mosca nell'ultima stagione ha realizzato una sola rete in diciannove presenze con la maglia degli Hammers. Buone notizie per i granata anche sul fronte Aleksej Miranchuk: la trattativa con l'Atalanta potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. SportFace.

