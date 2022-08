Sudtirol, via l'allenatore Lamberto Zauli (Di martedì 9 agosto 2022) Il campionato di Serie B non è ancora cominciato ma, dopo Silvio Baldini a Palermo, un altro allenatore lascia la squadra con cui avrebbe dovuto affrontare il torneo cadetto. Si tratta di Lamberto ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) Il campionato di Serie B non è ancora cominciato ma, dopo Silvio Baldini a Palermo, un altrolascia la squadra con cui avrebbe dovuto affrontare il torneo cadetto. Si tratta di...

Sudtirol, via l'allenatore Lamberto Zauli Zauli era arrivato alla guida del Sudtirol in estate, proveniente dalla Juventus under 23 e aveva preso il posto del croato Ivan Javorcic, che dopo aver condotto la formazione altoatesina alla ...