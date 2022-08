Ravezzani attacca la Juventus: “Hanno tanti problemi e non riescono a risolverne uno” (Di martedì 9 agosto 2022) Tweet pungente quello rilasciato dal giornalista Fabio Ravezzani, diretto alla Juventus di Andrea Agnelli. Secondo il giornalista, i bianconeri non Hanno svolto un mercato risolutivo in diversi... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 9 agosto 2022) Tweet pungente quello rilasciato dal giornalista Fabio, diretto alladi Andrea Agnelli. Secondo il giornalista, i bianconeri nonsvolto un mercato risolutivo in diversi...

ZonaBianconeri : RT @zazoomblog: Ravezzani attacca la Juventus: “Hanno tanti problemi e non riescono a risolverne uno” - #Ravezzani #attacca #Juventus: #“H… - zazoomblog : Ravezzani attacca la Juventus: “Hanno tanti problemi e non riescono a risolverne uno” - #Ravezzani #attacca… - ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: #Ravezzani attacca la #Juventus: “Hanno tanti problemi e non riescono a risolverne uno” - Pall_Gonfiato : #Ravezzani attacca la #Juventus: “Hanno tanti problemi e non riescono a risolverne uno” -